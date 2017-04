Ordførar vil krevje avgift per kilo frå lakseoppdrett

Ordførar Jarle Skeidsvoll (KrF) synest det er rett og rimeleg at næringa betalar for å utnytte det fellesarealet sjøen er, skriv Bergens Tidende.

– Mange vertskommunar opplever betydelege negative ringverknader av havbruk i sine sjøareal, som miljøproblem og interessekonfliktar med dei som bur ved eller ferdast på sjøen, seier Skeidsvoll. I eit programforslag til KrFs landsmøte i slutten av månaden, tar han til orde for at kommunane bør få ein direkte del av verdiane som blir skapt i sjøen. Han meiner 1 krone per kilo – eller rundt 1,7 prosent av eksportverdien av norsk laks i fjor – er passande.

– Dersom Osterøy fekk éi krone for kvar kilo fisk som vart produsert i fjordane våre, ville det gi fleire millionar kroner rett til fellesskapet.

Interesseorganisasjonen Sjømat Norge har lite til overs for forslaget.

– Kvifor skal havbruksnæringa, til forskjell frå andre næringar, betale ein særskatt på toppen av det selskapa og dei tilsette i dag betalar i skatt til kommunane. I dårlegare tider med lågare marginar vil ei slik avgift vere ei stor ulempe for næringa, seier regionsjef Hans-Inge Algrøy.

