PFU kritiserer Lommedalen-dekninga

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kritiserer også Aftenposten og Budstikka, medan utvalet ikkje finn grunn til kritikk av dekninga i VG og lokalavisa Valdres.

Til saman ni medium blei klaga inn for PFU for brot på punkt 4.8 i Ver varsam-plakaten, som handlar om omtale av barn. Spørsmålet som blei diskutert på møtet tysdag, var om media gjekk for langt i å omtale barn som mobbarar etter at Angelica Heggelund døydde på ei hytte på Beitostølen nyttårsaftan 2015.

