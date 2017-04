Skiløparar utløyste 14 ras i påska

Snøskredvarslinga registrerte 14 skred påskeveka 2017. Ein person mista livet etter ei fallulykke grunna skavlbrot ved Litleskjorta i Møre og Romsdal, skriv varsom.no.

I fjor registrerte Snøskredvarslingen to skredhendingar med totalt to involverte personar. Også i fjor var det ein som omkom då ein skavl brekte.

Varsom.no åtvarar mot å gå ut på eller under snøskavlar, og mot å opphalde seg i heng under skavlar, spesielt viss det har blåse og snødd mykje.

Troms fylke toppar lista med seks registrerte skred der menneske har vore involverte denne påska. I tillegg blei to skred registrerte i Nordland. I resten av landet blei det registrert to skred i Hordaland og to i Møre og Romsdal, medan det i Buskerud og Sør-Trøndelag blei registrert eitt skred som blei løyst ut av menneske.

