Støre vil ikkje velje mellom SV og KrF

Senterpartiet står parat til å regjere saman med Ap slik dei gjorde i Jens Stoltenbergs raudgrøne regjering. SV har stilt fleire ufråvikelege krav, mens KrF helst vil samarbeide til høgre. Sistnemnde har samtidig sett døra på gløtt med tanke på å gå i motsett retning, noko Støre har merka seg, skriv Aftenposten.

– Eg opplever at KrF har gitt signal om at deira førsteval er eit samarbeid med Høgre og Venstre, men at også dei held døra open om resultatet skulle bli eit anna. Det trur eg er klokt, seier han.

Støre ønskjer likevel ikkje å seie om han føretrekkjer eit samarbeid med KrF framfor ein kopi av den raudgrøne regjeringa som kom til makta for tolv år sidan.

– 2017 er annleis enn 2005. Den regjeringa vi skal arbeide for å erstatte, er annleis enn den som sat då. Eg ønskjer ikkje å konkludere med kva parti som skal inn i regjering. Det viktige er kva parti som vil utgjere eit alternativt fleirtal, og erstatte dagens regjering, seier han.

(©NPK)