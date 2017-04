Au pairar tar med seg tuberkulose til Noreg

Helseetaten er bekymra over at mange au pairar ikkje testar seg for tuberkulose. Dei fleste tuberkulosetilfella er registrerte i dei vestlege bydelane i Oslo.

– Au pairar kjem stort sett for å jobbe i barnefamiliar, og då er det faktisk ein regel som seier at du må bli undersøkt for tuberkulose før du begynner å arbeide. Særleg dersom du kjem frå eit land med høg førekomst av sjukdommen, seier smittevernoverlege Tore Steen i Oslo til NRK.

Plikta til å sørgje for at au pairen blir undersøkt, ligg hos vertsfamilien.

– Vi i gjennomsnitt hatt omkring tre tilfelle av tuberkulosesmitte årleg i Oslo dei siste fem åra. Vi trur problemet er at mange vertsfamiliar ikkje er klar over at au pairane skal undersøkjast før dei skal begynne å jobbe, seier Steen.

I Noreg slutta ein med obligatorisk vaksinasjon allereie i 1997, mens det i 2009 var slutt på frivillig vaksinasjon av ungdomsskuleelevar.

I Noreg blir det kvart år meldt om mellom 350 og 400 tilfelle av tuberkulose.

