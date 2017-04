Ekspertar kritiserer norsk fiskebistand i Afrika

Forskingssjef Tor Næsje ved Norsk institutt for naturforsking og professor Jeppe Kolding ved Universitetet i Bergen meiner det er uforståeleg at norske styresmakter støttar spreiinga av nye, invaderande artar, skriv Dagens Næringsliv.

– Niltilapia, som høyrer heime i Nilen, blir no brukt i stadig nye oppdrettsanlegg sør for Sahara, rømmer og spreier seg i rekordfart til nye elvar og innsjøar og er i ferd med å øydeleggje det naturlege ressursgrunnlaget for millionar av menneske. For meg som fiskeressursbiolog er det uforståeleg det vi held på med, seier Næsje.

Blant anna har det statseigde utviklingsfondet Norfund investert over 100 millionar kroner i det største oppdrettsselskapet av niltilapia sør for Sahara. Norad brukar over 160 millionar kroner på utviklingsprogrammet Fisk for utvikling. Koordinator Jan Eriksen i Norad innrømmer at fiskeoppdrett kan ha store konsekvensar for miljøet, men seier moglege negative konsekvensar for miljøet av eit norskstøtta prosjekt alltid skal vurderast.

– Fiskeoppdrett er ingen quick fix. Dette er vi klar over, og det er ein del av erfaringsgrunnlaget som blir teke inn i bistandssamarbeidet, seier han.

(©NPK)