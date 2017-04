Fjærlandstunnelen opnar ikkje før måndag

Tunnelen fekk omfattande skadar i brannen måndag denne veka, og heile det elektriske anlegget vart øydelagt. Også brann- og frostsikringa vart øydelagt. Det må setjast inn nye boltar, ny betong og sot etter brannen må spylast vekk.

– Vi reknar med at vi kan starte med styrt trafikkavvikling utpå dagen måndag, men tunnelen vil kunne vere stengt i fleire timar om gongen. Det er enno ikkje fastsett når den blir open for vanleg gjennomkøyring, seier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane til NTB.

Trafikken er omdirigert via riks- og fylkesveg 55 via Høyanger og ferjesambandet Dragsvik-Hella. Ferjeselskapet Fjord1 set inn ekstraavgangar på natta for å ta unna trafikken på Dragsvik-Hella mens tunnelen er stengt.

Ingen personar kom til skade då det begynte å brenne i den 6,4 kilometer lange tunnelen måndag kveld. Alle dei 13 som var i tunnelen, kom seg ut. Det var ein feiebil som tok fyr under arbeid i tunnelen.

