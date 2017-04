Forsvarssjefen: – Økonomisk løft er nødvendig

– Det er grunn til forsiktig optimisme. Vi ser allereie at auka løyvingar i 2016 for å betre vedlikehaldssituasjonen, har gitt resultat, seier Bruun-Hanssen.

Forsvarssjefen la onsdag fram årsrapporten for 2106. Der understrekar han at sjølv om Forsvaret i fjor gjennomførte dagleg operasjonar innan overvaking, suverenitetshevding og myndigheitsutøving, er ikkje beredskapen tilstrekkeleg.

– Vi ser at vi ikkje har så høg beredskap i heile breidda av Forsvaret som vi skulle ønske. Derfor er det svært gledeleg at Forsvaret er blitt høyrt når det gjeld behovet for eit økonomisk løft for å auke den operative evna, seier han i oppsummeringa.

– Langtidsplanen som er vedteken, gir moglegheit for å få det vi har til å virke. Vi kan ta inn etterslep på vedlikehald, auke behaldninga av reservedelar og betre beredskapslogistikken.

– Når dette er på plass, har vi eit grunnlag for å auke aktivitetsnivået, understrekar han.

