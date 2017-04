Knapt raudgrønt fleirtal på ny meiningsmåling

I ei fersk partimåling gjort av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), misser dei borgarlege partia fleirtalet. Hadde målinga blitt valresultatet, ville Ap-leiar Jonas Gahr Støre blitt statsminister.

– Over 30 prosent fem månader før eit val er eit godt utgangspunkt for Arbeidarpartiet. Vi klarer tradisjonelt å løfte oss gjennom valkampen, og det skal vi klare no også, seier Støre til ANB før landsmøtestart i Oslo torsdag. Samtidig er det langt frå noka jubelmåling for Ap. Partiet får rundt 0,3 prosentpoeng lågare oppslutning enn valresultatet i 2013.

Høgre og Frp går tilbake med høvesvis 1,1 og 1,2 prosentpoeng frå førre måling i mars. Regjeringspartia, KrF og Venstre får til saman 82 mandat og misser fleirtalet.

Opinions meiningsmåling for april er basert på 953 intervju gjennomført 9.–11. april. 73 prosent har svart om partival ved stortingsval. Feilmarginen varierer frå 1 til 3 prosentpoeng og er størst for dei største partia (endring frå mars i parentes):

Ap 30,5 (+1) Høgre 25,1 (-1,1) Frp 13,1 (-1,2), KrF 4,2 (-1,3) Sp 11,3 (+1,6) SV 4,8 (-0,5) Venstre 4,3 (+0,5) R 2 (+0,5) MDG 2,5 (+0,3) andre 2,1 (+0,2).

(©NPK)