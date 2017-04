Meir trøbbel for DNBs nettbank

På nettsidene til banken ligg det ein beskjed om at "enkelte kundar opplever ustabilitet i nettbanken, dette gjeld både bedrift og privat".

– Vi har lokalisert feilen, men prøver no å finne ut kva som har skjedd. Vi har hatt problem med nettbanken for bedrift, og det rammar bankkundane. Vi jobbar no med å løyse dette og kan ikkje seie noko om kor lang tid det vil ta, seier kommunikasjonsrådgjevar Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til Nettavisen.

Det har vore problem med nettløysinga til banen svært ofte dei siste månadane.

