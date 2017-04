Meir vald mot helsepersonell

Dersom resten av året fortset som januar og februar, tilseier det over 300 politimeldingar, skriv Dagsavisen. Vald og truslar skjer i barnevernet, i psykiatrien og hos legevakter og ambulansesjåførar.

– I kommunehelsetenesta er det mange som er utsett, enten i samband med heimebesøk, når dei er åleine på kontoret, eller når ein jobbar hos legevakt med meir eller mindre gode lokale rundt seg, seier president Marit Hermansen i Den norske legeforening. Ho påpeikar at legane er åleine i mange små legevaktdistrikt.

Hermansen seier det ikkje skal veldig omfattande endringar til for å gjere arbeidskvardagen for legane tryggare. Ho nemner god bemanning, alarmberedskap, tett samarbeid med politiet og kjente rutinar for kva ein skal gjere i truande situasjonar.

Også leiaren i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild Bye, peikar på bemanning som éin mogleg faktor for oppgangen.

– Når det er såpass aukande, kan det seie noko om at vi har fått meir krevjande pasientar, at ein ikkje er flink nok til å ta gode nok forholdsreglar, og at ein ikkje har god nok bemanning. Men det kan også vere eit teikn på at ein er blitt flinkare til å melde slike episodar, seier ho.

