Sp fremjar mistillitsforslag mot Helgesen i ulvesaka

Helgesen har trenert saka og undergrave Stortingets vilje, ifølgje partileiar Trygve Slagsvold Vedum. Det var NRK som først omtalte saka onsdag.

Vedum seier partiet var villige til å gi Helgesen ein sjanse, men at spørsmålet om mistillit har vore diskutert internt i noko tid.

Handteringa av ulvesaka dei siste månadene har vore slik at han ikkje kan halde fram, meiner partileiaren.

– Målet er å få ein statsråd som gjennomfører viljen til Stortinget, ikkje trenerer den, seier Vedum til NTB.

Ingen støtte til lovforslag

Grunnlaget for mistillitsforslaget er todelt. For det første meiner Sp at Helgesen ikkje oppfylte den opplysningsplikta han som statsråd har overfor Stortinget med å tidleg nok varsle innvendingane frå lovavdelinga til Justisdepartementet. I tillegg har han latt vere å følgje opp vedtaket frå Stortinget, meiner partiet. Forslaget frå Helgesen om å endre naturmangfaldlova blei onsdag avvist av ein samla energi- og miljøkomité.

– Han har komme med eit lovforslag som blei heilt og fullt nedstemt i Stortinget. Ikkje eingong hans eigne partifellar ønskte å støtte dette, seier Vedum til NTB.

Frå stortingsgruppa til Høgre var det få reaksjonar på mistillitsforslaget.

– Vi kommenterer ikkje eit mistillitsforslag før det eventuelt fremjast i Stortinget. Vi ser ikkje noko grunnlag for mistillit i denne saka, seier stortingsrepresentant Eirik Milde.

Arbeidarpartiet har tidlegare vore inne på tanken om å fremje mistillitsforslag mot Helgesen. Miljøpolitisk talsmann Terje Aasland har til VG skildra tilliten til statsråden som "så tynnsliten at den nesten ikkje kan bli dårlegare".

-Direkte kvalmt

Mistillitsforslaget vekkjer likevel sterke reaksjonar i SV og Miljøpartiet Dei Grøne.

– Det er mange grunner til å vurdere mistillit mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Men at han nektar å bryte norsk lov for å drepe ulv er ikkje eitt av dei, seier Heikki Eidsvoll Holmås i SV.

Rasmus Hansson i Miljøpartiet Dei Grøne kallar forslaget direkte kvalmt og at Sp og Ap klatrar over kvarandre i ei populistisk veljarjakt.

– Sp har blitt desperate fordi dei og Ap har tapt stormløpet mot naturmangfaldlova i Stortinget. I dag blei det klart at lova står fast. At Sp no går amok med eit mistillitsforslag vil bli eit digert politisk svingslag i tomme lufta, seier Hansson.

