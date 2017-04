Stadig fleire brukar allergimedisin

– Vi synest dette er positivt fordi det betyr at fleire oppsøkjer lege og får hjelp for plagene sine, seier helsefagleg rådgjevar Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund til P4.

Ifølgje forbundet får fleire allergi blant anna fordi klimaet er blitt varmare, og dermed blir pollensesongen forlengd. I år starta pollensesongen i januar.

– Mange innser at vårforkjølinga dei kjenner kvart år, ikkje er forkjøling, men allergi. Medisinar kan hjelpe dei, og vi oppfordrar alle som mistenkjer at dei har ein allergi, om å gå til legen for å få ein diagnose, seier Bistrup.

I 2016 vart det selt over 155 millionar døgndosar reseptbelagde allergimedisinar for til saman nesten 400 millionar kroner her i landet.

Verdshelseorganisasjonen anslår at rundt 50 prosent av alle barn vil utvikle ein eller annan form for allergi innan 2030.

