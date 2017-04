Vårvêret lar vente på seg

Årsaka er lågtrykks-aktiviteten i Norskehavet som gir store delar av landet ei fuktig, skyete og kjølig helg.

– Einaste unnataket er austafjells der mange område ligg i le av nedbøren og dermed får få byer. Stort sett vil det vere tørt og periodar med sol, seier vakthavande meteorolog Marianne Foss ved Meteorologisk institutt i Oslo til NTB.

For resten av landet blir det ein heilt annan skål. Særleg på Vestlandet blir det mykje bygevær, noko som også gjeld for Trøndelagsfylka og i Nordland og Troms.

Finnmark slepp unna det verste

– På Vestlandet kjem nedbøren som snø i høgda, det gjeld også Trøndelag. Det er litt lågare snøgrense i Nordland som vil gi enkelte snø- og sluddbyer, seier Foss.

Dei nordlege delane av Finnmark slepp noko billigare frå det og får ikkje det verste vêret. Finnmarkingane kan til og med oppleve periodar med sol. Men det held fram med å vere kjølig.

– Slik vil situasjonen stort sett vere heile helga, konstaterer Foss.

Helga blir også relativt kjølig over heile landet utan store skilnader frå dag til dag. I låglandet austafjells er det snakk om mellom sju og åtte plussgrader, på vestlandet og nordover blir det meir byevêr og mellom tre og fire plussgrader. I dei nordlegaste fylka blir det rundt null grader. Felles for heile landet er at det blir kjøligare om kvelden og natta.

Ruskete vind

– Helga vil òg by på eit relativt ruskete vêr vindmessig med nordvestleg vind. Det vil blåse frisk bris mange stadar, og vi får periodar med kuling på kysten og i fjellet, seier Foss.

Spitsbergen slepp unna med noko vind i starten av helga, men ikkje noko nedbør å snakke om sett vekk ifrå fredag. Alt laurdag blir det opphaldsvêr og minkande vind.

Men meteorologen har nokre trøystande ord til slutt, ettersom langtidsprognosane er noko meir oppløftande.

– Vi har prognosar fram til 3. mai som viser at temperaturane generelt er på veg oppover. Alt neste helg kan det bli noko høgare temperaturar, avsluttar Foss.

