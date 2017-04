170 nestenulykker mellom traktor og tog

Den mest alvorlege hendinga skjedde på Rørosbanen i 2014, skriv Nationen. Traktoren vart delt i to i samanstøyten.

– Den var svært dramatisk for dei involverte, men den skadde traktorføraren skal ikkje ha fått varige fysiske mein, seier rådgjevar Terje Owrehagen i Jernbanetilsynet.

I fleire av dei totalt 174 hendingane som er rapportert inn, måtte lokførarane bruke nødbremsen for å unngå samanstøyt.

– I desse dagar er det mange som er ute med jordbruksmaskiner og som må krysse jernbana. Då er det viktig å sjå seg for og forsikre seg om at det ikkje kjem tog, seier Owrehagen. På stadar med dårleg sikt, oppfordrar han traktorførarar til å seie frå til Bane Nor, som kan vurdere tiltak for å betre sikkerheita.

Jernbanetilsynet oppfordrar elles bønder til å passe på å ikkje legge rundballar på stadar der det er fare for at dei kan rulle ut i sporet.

(©NPK)