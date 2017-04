Eia inviterer elevar til å henge ut skulebøker

Torsdag ettermiddag hadde klippet der Eia refsar språket i læreboka «Under same himmel 3", som brukast i religion- og livssynsfag på ungdomstrinnet, blitt sett 1,7 millionar gonger og blitt delt 1.850 gonger på Facebook. Tiraden blei først vist under «Mandagsklubben» på TV Norge.

– Den var altså så vanskeleg, krøkket og dårleg skrive. Eg har ikkje opplevd maken, seier Eia i programmet mens han held opp boka «Under same himmel 3», skriv Dagbladet.

Torsdag ber han, på Facebook-side til programmet, om tips og eksempel frå andre lærebøker med «uforståeleg og krøkkete språk» og lovar at han skal ta dei opp neste gong han deltar i programmet, 8. mai.

Eia blei klar over innhaldet i læreboka då dottera bad han om hjelp til å forstå teksten.

– Desse tekstane får elevar til å føle seg dumme, det gjer at dei byrjar å tenkje at skulen ikkje er noko for dei, seier Eia.

Fride Bergem, forlagssjef for Cappelen Damn Grunnskole, seier til avisa at ho forstår kritikken.

– Vi er svært opptatt av god formidling og arbeider kontinuerleg med å forbetre språket i fagbøkene våre, seier ho.

