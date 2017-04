Knapt fleirtal trur på Støre som statsminister etter valet

Den noverande statsministeren får 44,1 prosents oppslutning, mens 4,5 prosent trur at det blir ein heilt annan enn dei to som endar som norsk statsminister etter valet til hausten.

– Eg tenkjer dette reflekterer meiningsmålingane for tida der det er eit knapt raudgrønt fleirtal, seier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Dei siste meiningsmålingane har vist at det ville blitt eit raudgrønt fleirtal på Stortinget dersom det hadde vore val no, men samtidig har Ap gått tilbake i oppslutning på partimålingane, som viser ein kraftig framgang for Senterpartiet.

– No er det min jobb å få folk til å stemme på borgarlege parti til valet slik at dei begynner å tru på at det kan vere meg som er statsminister etter valet og at vi får eit fleirtal på Stortinget som ikkje ønskjer eit regjeringsskifte, seier Solberg.

(©NPK)