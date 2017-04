Regjeringa vurderer breiband i heile Arktis

Konseptet er eitt av fire alternativ som blir presenterte i ein rapport om betre breibanddekning i nordområda. Rapporten er laga av DNV GL og Menon Economics i samarbeid med Nexia Management Consulting. Utgreiinga er laga på oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet.

Konsepta omfattar alt frå landbaserte løysingar med sendarar utplasserte langs kysten og på oljeplattformer, og satellittar som dekkjer norske havområde delar av døgnet, til kontinuerleg dekning av heile det arktiske området.

Rapporten anbefaler det siste alternativet, sjølv om det også er det dyraste. Ifølgje rapporten er dei samla kostnadane berekna til drygt 2,8 milliardar kroner. Men i rapporten blir det slått fast at den pan-arktiske dekninga i dette alternativet vil auke marknadsverdien i så stor grad at nytta overgår kostnadane med betydeleg margin.

Rapporten skal no kvalitetssikrast før regjeringa tar stilling til om prosjektet skal vidareførast.

– Nordområda er nokre av dei mest krevjande områda i verda å vere i. God breibanddekning er viktig for all aktivitet som blir drive her, enten det gjeld skipstrafikk, forsking, cruise, forsvar eller fiskeri, seier næringsminister Monica Mæland (H).

