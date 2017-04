Støre: Noreg skal bli verdsleiande på hav

– Vi begynner å ane kor mykje havet rommar av ressursar – for ei verd som treng både protein og mineral. Forskarar ved Sintef meiner havnæringa i 2050 kan erstatte inntektene frå oljen og gassen som vil falle mykje framover, sa Støre i sin tale i Folkets Hus torsdag ettermiddag.

Han understreka likevel at dette ikkje vil skje av seg sjølv, men at det må vilje til, og at fiskarane, oppdrettarane, forskarane, energi- og mineralsektoren må satse saman med styresmaktene.

– Derfor vil eg som statsminister frå første stund leie arbeidet med å få på plass eit verdiskapingsprogram for havnæringane, sa Støre.

– Eg meiner havsatsinga vil gi ny vekst og nye jobbar for landet vårt, sa Ap-leiaren og la til at det neste store initiativet Noreg skal ta, handlar om nettopp hav.

– Vi skal leie an i eit internasjonalt krafttak for å redde helsa til havet.

