To vallister frå Demokratane i Hordaland

Valstyret har ikkje vore borti ein liknande situasjon før, og innan ein månad må dei avgjere kva lister som faktisk skal få representere dei to partia, skriv Bergens Tidende.

– Vi har eit ansvar for at valet er logisk og enkelt for veljarane. Så då kan ikkje to lister ha same namn, seier fungerande leiar i valstyret Pål Kårbø (KrF).

Bakgrunnen for at det er dobbelt opp med lister er indre strid i dei to partia. I Demokratane vart to profilerte lokalpolitikarar frå Askøy ekskluderte i mars. Den tidlegare leiaren var allereie ekskludert, men heldt sitt eige partimøte, saman med blant anna dei to askøyværingane. Begge gruppene hevdar å vere rettmessige representantar for partiet. Også i Oslo er det levert inn to lister frå Demokratane.

I Piratpartiet har eit avvist mistillitsforslag mot styret i partiet etter kvart ført til at det er levert inn to lister.

– Vi er kjent med at det er strid i Demokratane og Piratpartiet, men vi må ta omsyn til det formelle, og kven som er registrert som leiinga i partiet, seier valgansvarleg Bertil Søfteland i Hordaland fylkeskommune.

