UDI legg ned elleve mottak for mindreårige

Nedleggingane har vore på trappene lenge, men er blitt utsett for å unngå at bebuarane vart flytta midt i eit skuleår, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Til saman er det 445 plassar for mindreårige på dei elleve mottaka.

– Så langt det lar seg gjere, prøver vi å unngå å flytte barn og unge midt i eit skuleår. Når vi no seier opp avtalen med elleve mottak, vil flyttinga kunne skje i sommarferien, seier fungerande avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

Tre av mottaka som blir lagt ned, ligg i Nordland, to i Troms, to i Vest-Agder, mens Buskerud, Sør-Trøndelag, Hordaland og Aust-Agder alle har eitt mottak som blir borte.

I tillegg blir avtalane med seks ordinære mottak med 1.030 plassar, sagt opp. Desse ligg i Møre og Romsdal, Troms, Vest-Agder, Telemark, Rogaland og Hordaland.

Nesten ti år sidan sist

Det siste året har talet på bebuarar på asylmottaka her i landet gått ned frå 26.400 til 10.100 no i midten av april. Det er nesten ti år sidan det var så få asylsøkjarar på mottak her i landet.

– Sist gong det var færre enn 10.000 bebuarar var sommaren 2008. Ved utgangen av juni det året budde det 9.300 personar på asylmottaka i Noreg, seier seniorrådgjevar Therese Bergwitz-Larsen i UDI til NTB.

Årsaka er at det stadig kjem færre asylsøkjarar til Noreg, og fleire av bebuarane er enten blitt busette i ein kommune, eller dei har måtta reise ut av landet.

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI tilgjengeleg rundt 39.000 plassar på asylmottak landet over. Når denne runden med nedleggingar er gjennomført, vil UDI ha 10.700 plassar. I tillegg kjem mottakssenteret i Østfold med 1000 plassar.

Kan bli færre enn 7.000 asylsøkjarar

Frå nyttår til midten av april er det komme omkring 1.500 asylsøkjarar til Noreg. UDIs gjeldande prognose er at det vil komme 7.000 asylsøkjarar i år, noko som i tilfelle vil vere dobbelt så mange som i fjor. Kva månad kjem det vel 200 til Noreg på eiga hand.

Dei andre som er komne i år er henta på asylmottak i Italia og Hellas. Noreg deltar frivillig i EUs program for relokalisering av asylsøkjarar og skal til saman ta imot 1.500 asylsøkjarar frå desse to landa. Til no er vel 1.000 av desse komne til Noreg.

UDI tar høgde for at prognosen er for høg og varslar at dei vil justere ned mottakskapasiteten om det er nødvendig.

UDI følgjer eit økonomisk krav om at minimum 85 prosent av plassane i mottaka på landsbasis skal vere i bruk. Dette er fjerde gong UDI legg ned mottak så langt i år. I mars fekk fem mottak varsel om nedlegging.

(©NPK)