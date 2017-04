Fryktar nytt kraftverk vil øydeleggje for fisk

Regjeringa ignorerer naturvernomsynet når det vert opna opp for bygging av kraftverk i Tolgafallene i Glomma, meiner Naturvernforbundet. Dei kalla vedtak for det «største og verste utbyggingsalternativet for Tolgafallene i Glomma».

Som ein del av kraftverksutbygginga vert Glomma demt opp. Det fører til mindre vasstand og tap av Eidsfossen i Hedmark. Dermed vert Noregs viktigaste gyteplass for harr ramma, ifølgje forbundet.

– Tragisk, seier leiaren i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg. Ho seier det berørte området er Nord-Europas viktigaste reisemål for flugefiske etter harr, med betydelege økonomisk ringverknader for distriktet.

Også Noregs vassdrags- og energidirektorat, Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Hedmark har åtvara mot kraftverket. Sistnemnde meiner at det ikkje er mogleg å byggje det utan å vere i strid med vassforskrifta, og har levert protest mot planane.

Olje- og energidepartementet erkjenner at bygginga av kraftverket vil gå utover harren, auren og landskapet, men seier dei har vege dei samfunnsmessige fordelane og ulempene opp mot kvarandre.

– Utbygginga av kraftverket i Tolga vil gi tilgang på meir fornybar kraft, styrkje forsyningssikkerheita og skape lønnsame arbeidsplassar i regionen, seier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Det er Opplandskraft DA som har fått løyve frå regjeringa til å byggje Tolga kraftverk i Hedmark.

