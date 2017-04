Kraftig russisk reaksjon på NATO-møte på Svalbard

I mai skal NATOs parlamentarikarforsamling (Nato PA) møtast i Longyearbyen på Svalbard. Parlamentarikarforsamlinga er ein internasjonal organisasjon for parlamentarikarar frå NATOs medlemsland, og fungerer som eit viktig bindeledd for Nato og dei folkevalde.

At møtet er lagt til Svalbard og at den sikkerheitspolitiske situasjonen er eitt av temaa, fell det russiske utanriksdepartementet tungt for brystet. I ei fråsegn brukar Moskva uvanleg sterke ord, ifølgje Independent Barents Observer.

I fråsegna heiter det blant anna at NATO-møtet er ein provokasjon og fullstendig unødvendig.

«Vi meiner bestemt at det ikkje er noko problem i den arktiske regionen som krev nærvær frå Nato for å løysast, heller ikkje militært. Å halde dette møtet på Spitsbergen går mot ånda i Svalbardtraktaten frå 1920. Vi ser på dette som ei provoserande handling», heiter det blant anna i fråsegna, som også slår fast at dette er med på å eskalere spenningsnivået mellom Russland og dei nordeuropeiske landa.

Svalbardtraktaten regulerer all militær aktivitet på øygruppa. I den norske versjonen av traktaten heiter det at ein «ikkje (kan) utnytte området i krigsaugemed». Russland meiner at eit NATO-møtet – sjølv om det finn stad utan fagmilitære til stades – kjem i konflikt med dette.

NATOs parlamentarikarforsamling besøkte Svalbard også i 2004, men då var den politiske situasjonen heilt annleis.

(©NPK)