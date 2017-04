Kulturlivet vil ikkje liggje under fylka

Mange av dei 49 institusjonane det gjeld, får i dag løyvingar direkte over statsbudsjettet, skriv Klassekampen. Dagleg leiar i Tove Bratten i Danse- og teatersentrum fryktar å bli ein salderingspost og hamne bak helse, skule og samferdsel i køen.

– Ei av dei aller viktigaste kulturpolitiske oppgåvene for Stortinget er å behalde infrastruktur og moglegheitene for å drive med profesjonell kunstnerisk verksemd over heile landet. Med dette forslaget kan regjeringa komme til å rasere noko som det har tatt 30 til 40 år å byggje opp, seier Bratten. Organisasjonen ho leier samlar 106 aktørar innan fri scenekunst, og mange av medlemmene er blant dei gruppene staten vil overlate til fylka.

– Vi har valt desse aktørane først og fremst fordi det er lokale tilbod som staten berre gir tilskot til, altså at staten ikkje er inne på eigarsida, sa statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til NRK tidlegare i veka.

Norsk Teater- og orkesterforening (NTO) meiner forslaget er forhasta og fryktar også at desentraliseringa kan føre til mindre kunstnerisk fridom.

