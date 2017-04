Støre åtvarar mot asyloppmjuking

Han samanfatta fredag debatten på Ap-landsmøtet, der mange har engasjert seg for å gjere noko med situasjonen for einslege mindreårige asylsøkjarar i Noreg.

– Rådet mitt, gode landsmøte, er at vi skal vere ein kraftfull opposisjon og minne om at dette skal praktiserast i tråd med våre internasjonale plikter og dei verdiar Noreg står for, sa Støre.

– Eg meiner samtidig at vi ikkje skal gå inn og endre lover og regelverk no som sender signal om at den norske politikken er i endring. For det bør han nemleg ikkje vere, understreka han.

– Den beste praktiseringa av dette regelverket, som er humant, føreseieleg og berekraftig, skjer etter september når det kjem ei ny regjering.

Ved Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre frå talarstolen til orde for at Noreg burde ta imot 10.000 syriske flyktningar, 5.000 i 2015 og like mange året etter.

Støre blei i ettertid sterkt kritisert av Høgre/Frp-regjeringa for å ha sendt eit uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.

