Svak nedgang på Oslo Børs

Blant dei ti mest omsette selskapa enda seks veka med raude tal. Størst var nedgangen for Petroleum Geo-Services, som fall med 4,33 prosent. Yara International fall med 2,46 prosent, Marine Harvest gjekk 1,11 prosent i minus, medan Statoil hadde ein nedgang på 0,28 prosent. Norsk Hydro fekk størst vekst blant dei ti mest omsette selskapa med 2,54 prosent. DNB og Orkla avslutta også veka med stigning på høvesvis 0,22 og 0,20 prosent.

Lakse-aksjane på Oslo Børs fell, til liks med lakseprisane, ifølgje Hegnar.no. Tidleg fredag ettermiddag stod alle lakse-aksjar i raudt. Det hadde derimot endra seg noko då børsen stengde. Salmar gjekk frå fall til ein stigning på 0,48 prosent. Austevoll Seafood enda med ein nedgang på 0,38 prosent, medan Grieg Seafood fekk ein nedgang på 0,57 prosent.

Blant dei tonegivande aksjeindeksane i Europa var det ein blanda dag. CAC 40 i Paris fall med 0,25 prosent. FTSE 100 i London steig med marginale 0,02 prosent, medan oppturen vart størst for DAX 30 i Frankfurt med ein vekst på 0,26 prosent.

Fredag ettermiddag vart nordsjøolje omsett for 51,87 dollar per fat, ein nedgang frå torsdag ettermiddag då prisen per fat låg på 52,97 dollar.

