Tillitsvalde i Statoil meiner leiinga krisemaksimerer

Det er eit forslag til endring av arbeidsmiljølova som har fått Statoil-leiinga til å varsle at utbygginga av gigantprosjektet Johan Sverdrup kan bli utsett dersom lovendringa blir gjennomført, skriv Stavanger Aftenblad.

Statoil-tillitsvalt Per Steinar Stamnes er skuffa over signala frå Statoil og meiner at selskapet krisemaksimerer.

Det er openbert berre pengane som tel, seier han, og meiner det er provoserande at Statoil opptrer som politisk aktør.

Lovendringa vil bety at også oljeaktivitet på skip, som røyrlegging, konstruksjon og løfteoppdrag, bli rekna som petroleumsaktivitet. Dei som utfører slike oppdrag i dag, blir rekna som sjøfolk og er dermed i dag ikkje omfatta av norsk arbeidsmiljølov og rettar.

Statoil, saman med Rederiforbundet og arbeidsgjevarorganisasjonen Norsk Olje og Gass, meiner at ei slik lovendring vil koste opptil 100 millionar kroner i ombyggingskostnadar og auka bemanningsutgifter. Statoil truar derfor med å utsette utbygginga av Johan Sverdrup på grunn av dei auka kostnadane.

Stamnes får støtte frå Ommund Stokka i forbundet Industri Energi. Han meiner at Statoil set økonomi framfor sikkerheit.

– At Sverdrup blir sett på vent, er rein skremselspropaganda, seier Stokka.

