Uvêr stenger fjellovergangar

Statens vegvesen opplyser at tre fjellovergangar mellom Aust- og Vestlandet er stengde. Det gjeld riksveg 7 over Hardangervidda, fylkesveg 50 Hol-Aurland og fylkesveg 53 Tyin-Årdal. Også riksveg 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av uvêr.

I nord er riksveg 6 stengt over Saltfjellet. Meteorologisk institutt sende torsdag ut Obs-varsel om nordvestleg liten storm og vanskelegare køyreforhold på Saltfjellet, melder NRK.

– Natt til fredag og fredag morgon er det venta vanskelege køyreforhold på Saltfjellet på grunn av snøbyer og sterk vind. Det vil bli periodar med vestleg og nordvestleg liten storm, 22 sekundmeter, heiter det i varselet.

Årsaka til vårstormen er lågtrykksaktiviteten i Norskehavet som gir store delar av landet ei fuktig, skya og kjølig helg. Det blir mykje byevêr frå Vestlandet og heilt nord til Troms.

Alle meldingane om stengde fjellovergangar gjeld «inntil vidare», og det er ikkje anslått noko tidspunkt for når vegane kan opne igjen.

