Bøndene krev meir til mindre bruk

– Jordbruksoppgjeret i år vil synleggjere om regjeringa har vilje til å satse på landbruk over heile landet og følgje intensjonane til Stortinget, seier leiaren i Bondelaget, Lars Petter Bartnes, til NTB.

Onsdag vil Bartnes og Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag presentere krava sine i jordbruksoppgjeret for forhandlingsleiaren frå staten, Leif Forsell. Dagen før vedtek Stortinget jordbruksmeldinga, som har blitt kraftig omskriven sidan landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) la ho fram før jul.

Meir til dei minste

Bartnes meiner Stortinget i arbeidet med jordbruksmeldinga tydeleg har understreka at det skal vere landbruk over heile landet og at inntektsgapet mellom bonden og andre grupper skal reduserast.

– Vi vil særleg løfte små og mellomstore produsentar, for det må løne seg å bruke jorda over heile landet. Det står i motsetning til regjeringa sitt ynskje om einsretting mot større bruk, seier bondelagsleiaren.

I ei undersøking Bondelaget sjølv har fått utført, svarer 91 prosent ja på spørsmålet om landbruket bør halde fram på same nivå som i dag. Omsynet til trygg mat, sjølvforsyning og levande bygder er hovudgrunngjevinga for dei fleste.

Avtale to år på rad

Etter at det skar seg fullstendig mellom bondeorganisasjonane og regjeringa i 2014 har dei to siste jordbruksoppgjera enda med semje om ein avtale.

Avtale blei det også i 2013, men året før blei det brot. Bondeorganisasjonane meinte tilbodet frå staten ikkje ville gje eit naudsynt lyft for målet om auka matproduksjon. Brotet var eit faktum få veker etter at Stortinget hadde vedteke ei ny jordbruksmelding.

– Vi går til forhandlingar med mål om ein avtale. Så vil forhandlingane vise om det er grunnlag for det, seier Bartnes.

Staten kjem med eit tilbod til landbruket fredag 5. mai og forhandlingane mellom partane skal vere avslutta seinast fredag 15. mai.

(©NPK)