Ein av fem vil slutte i jobben for å bli gründer

Av 33 land i rekrutteringsselskapet Randstad Workmonitors analyse, kjem Noreg på 20.-plass med 21 prosent som seier dei kunne tenkje seg å starte for seg sjølv, skriv Dagens Næringsliv.

Administrerande direktør Eivind Bøe i Randstad Noreg kallar det eit interessant paradoks.

– Sju av ti nordmenn synest norske styresmakter aktivt støtter gründerbedrifter, og her scorar vi over det globale gjennomsnittet. Noreg er altså eitt av landa med best føresetnader for å skape noko nytt, men samtidig er vi blant dei som er minst villige til å satse. Det seier truleg mykje om ønsket nordmenn har om tryggleik, og om låg arbeidsløyse og våre gode lønns- og sosiale ordningar, seier han til avisa. På topp kjem India med 56 prosent som ønsker gründer-livet.

På spørsmål om arbeidstakarar vil starte for seg sjølv om dei mister jobben, svarer 28 prosent i Noreg ja.

(©NPK)