Kontroll etter eksplosjon og brann på ammoniakkfabrikk i Porsgrunn

Eksplosjonen skjedde i ein kompressor inne i fabrikken ved 3-tida. Fabrikksjef Per Knutsen ved Yara seier det oppstod ein oljebrann i kompressorrommet, skriv Varden. Ifølgje det felles industrivernet til Herøya Industripark brann det framleis ved 4.30-tida, og rundt klokka 5 melde politiet at brannen er sløkt, men at det framleis kan komme smell frå området.

– Brannen kom etter eit straumutfall som tok ut dei fleste av fabrikkane våre her. Det har ikkje vore noko gass på avvege, men vi har køyrd ein lokal alarm i fabrikken der sjølve brannen var, seier Knutsen til NRK. Politiet fekk melding om at Roligheten kraftstasjon låg nede og at dette hadde ført til problem ved industriparken like etter klokka 3.

Ingen personar blei skadd i hendinga, men naboar fortel om dramatiske scener og fleire eksplosjonar. Ein 18 år gammal kvinneleg nabo fortel til VG at det small skikkeleg.

– Då eg så ut av vindauget lyste det og blinka på himmelen, så kom det masse svart røyk, seier ho.

Yara driver ammoniakkfabrikk på Herøya. I tillegg har selskapet tre salpetersyrefabrikkar og ein kalksalpeterfabrikk i området. Fabrikkområdet dekkjer eit areal på 1,5 kvadratkilometer og er Noregs største industriområde, ifølgje selskapet.

