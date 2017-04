KrF vurderer å redde barnetrygda med skatt

Tradisjonen tru er familiepolitikk og auka støtte til barnefamiliane blant hovudsakene når delegatar frå Kristeleg Folkeparti (KrF) samlast til landsmøte frå torsdag til søndag denne veka.

I år har likevel programkomiteen til partiet kome med eit høgst uvanleg forslag til KrF å vere, med tilrådinga om å skattleggje barnetrygda.

– Diskusjonen denne våren har vist at barnetrygda ikkje står så trygt som ho burde lenger. Dette kan vere ein måte å sikre ordninga meir legitimitet på, seier leiar av programkomiteen, avtroppande nestleiar Dagrun Eriksen, til NTB.

Intern splid

Ho viser til at sentrale krefter både i Høgre, Frp og Venstre den siste tida har teke til orde for å fjerne ordninga. Eit utval sett ned av regjeringa tilrådde også tidlegare i år å gå frå universell til behovsprøvd barnetrygd.

Eriksen seier det viktigaste for KrF er at barnetrygda held fram å vere ei universell ordning og at beløpet aukast betydeleg. Støtta på 970 kroner per barn har vore uendra i mange år.

Programkomiteen foreslår å auke barnetrygda med 500 kroner for alle, og denne auken skal finansierast av ei skattlegging av barnetrygda.

– Skattlegginga leggjast på toppen av barnetrygda. Det gjer at dei som tener minst, og dermed har låg skatteprosent, vil få ein stor auke i barnetrygda, medan dei som tener mest, må skatte meir og dermed får mindre, seier Eriksen.

Forslaget møter likevel intern motstand: KrFs eiga stortingsgruppe åtvarar mot forslaget og meiner at barnetrygda då vil bli svekt for mange barnefamiliar.

–Det blir ein spennande debatt om dette under landsmøtet. Det viktigaste er å auke barnetrygda, for det er den største sikringa mot barnefattigdom. Då må vi finne nokre måtar å auke ho på utan at ho mistar legitimitet. Dette kan vere ein av måtane å gjere det på, seier Eriksen.

Dører på gløtt

Når KrF-leiar Knut Arild Hareide opnar landsmøtet torsdag, er det i vissheit om at partiet hans er det desidert mest svermande på Stortinget for tida. For sjølv om KrF har vedteke at draumeregjeringa deira består av Høgre, Venstre, dei sjølv og eventuelt Senterpartiet, har Hareide meir enn hinta om at døra står på gløtt for Ap, dersom plan A ikkje lèt seg gjennomføre.

KrF har gjort det heilt klart at dei ikkje vil gå inn i ei regjering med Frp. Om dei kan tenkje seg å inngå ein ny forpliktande samarbeidsavtale med ei eventuell Høgre- og Frp-regjering, eller heller bli eit rent opposisjonsparti, er likevel eit spørsmål partileiinga har latt hengje i lufta.

Dagrun Eriksen seier ho forventar diskusjon om framtidige partnarar under landsstyremøtet. Ho meiner det er heilt rett av partiet å halde fleire dører opne i tida fram mot valet.

–Viss vi allereie no hadde sagt at vi ville gå for ein ny samarbeidsavtale, så ville det vore ein taktisk bommert. Då ville jo Erna Solberg fått fullmakt til å styre på som ho vil. Det heile kjem an på korleis fleirtalet ser ut etter valet, seier ho.

Ifølgje gjennomsnittsmålinga for mars kan ein konstellasjon beståande av Ap, KrF og Sp få eit solid fleirtal med heile 90 mandat på Stortinget, medan fleirtalet med Høgre, Frp, KrF og V ville mangla sju mandat dersom mars-gjennomsnittet hadde vore eit val.

