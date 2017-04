Norske medium gir opp Facebook-artiklar

– Vi har ein tydeleg strategi på at vi skal jobbe for at NRKs eigne digitale tenester skal vere fullgode alternativ i seg sjølv. Lastetid og fart er viktig, og det har fått ekstra fokus som følgje av instant articles, seier Rune Håkonsen i NRK til Klassekampen. NRK har til liks med VG slutta å bruke såkalla «instant articles», og Nettavisen vurderer å gå same veg.

– Vi såg ein liten effekt, men den blei ikkje så stor som vi og andre mediehus trudde, seier Pål Nisja-Wilhelmsen, direktør for forretningsutvikling og innovasjon i Nettavisen.

På same tid seier Aller Media at dei får inn annonseinntekter på instant articles, og dermed kjem til å halde fram for Dagbladet og fleire av nettavisene i mediehuset.

(©NPK)