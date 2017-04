Norske reiarar vann kontraktar for milliardar innan havvind

Ein gjennomgang blant norske reiarar viser at dei til saman vann kontraktar for minst fire milliardar kroner i fjor, skriv Sysla. Tala er basert på opplysningar frå reiarlaga, og for selskapa gjeld talet dei faktiske inntektene frå vindkraft i 2016.

Fleire offshorereiarlag har funne mykje arbeid innan havvind, deriblant Eidesvik Offshore og Siem Offshore gjennom eit dotterselskap. Og marknaden kjem til å vekse i åra framover, trur vindanalytikar Steen Broust Nielsen i Make Consult.

– Det er forventa å vekse med gjennomsnittleg ti prosent årleg dei neste ti åra, seier Nielsen, som trur dei kommande åra blir avgjerande for vegen vidare.

– Det handlar om utfordringa ved å gjere havvind enda billigare. Dei siste åra har denne utviklinga gått fortare enn nokon trudde. Havvind konkurrer no på pris med den dyraste landvinden i Europa, seier Nielsen.

(©NPK)