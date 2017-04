Regjeringa har teikna sjukehuskartet for framtida

Stortinget behandla Nasjonal helse- og transportplan i 2016. Då var det semje om å behalde både store og små sjukehus med akuttfunksjonar, skriv regjeringa.

– Vi skal ikkje leggje ned dei små akuttsjukehusa, men ta vare på og vidareutvikle dei. No er sjukehusstrukturen lagt. Det skapar ein føreseieleg kvardag for sjukehusa, som no kan vidareutvikle seg i visse om at det er behov for dei i framtida, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

I pressemeldinga heiter det at sjukehusa må samarbeide tettare enn det dei gjer i dag. Til dømes må store sjukehus overlate oppgåver til mindre sjukehus «for å utnytte felles kapasitet og kompetanse».

Som ei oppfølging av den nasjonale planen skal alle helseføretak utarbeide utviklingsplanar. Saker som gjeld akuttfunksjonar er styrebehandla av dei regionale helseføretaka, og sakene blei lagt fram på føretaksmøtet til helse- og omsorgsministeren 24. april.

