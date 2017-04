Spesialeininga ferdig med etterforsking av varslarsak i Bergen

– Etterforskingsavdelinga held no på med å skrive ei skriftleg innstilling til sjefen for Spesialeininga, der faktum frå etterforskinga blir summert opp og det blir gjort ei vurdering og tilråding om konklusjon, seier etterforskningsleiar Liv Øyen i Spesialeininga Aust-Noreg til VG.

29 avhøyr av personar med status som vitne er gjennomført. Øyen kan ikkje seie når ei avgjerd kan liggje føre.

VG skrev i november at ein av nestorane ved etterretnings- og spaningsavsnittet (ESA) leverte ein varslar-rapport som viser til ståande ordrar om at politiet ikkje skal gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

– Mannskap blir pålagt ikkje å gripe inn mot personar som blir mistenkt for grove narkotikabrotsverk, og å avdekkje narkotikalangarane til desse personane, heitte det i rapporten. I 2015 initierte ESA berre tre narkotikasaker. I 2016 hadde dei ikkje nokon. Forsømminga som er gjort blir sett på som moglege brot på straffeprosess- og politilova.

Fakta om varslarsaka i Vest politidistrikt

* Ein politioverbetjent ved seksjon for organisert kriminalitet i Vest politidistrikt leverte i april 2016 ein 52 sider lang varslingsrapport til politimeisteren.

* Av rapporten går fram det at store og alvorlege narkotikasaker er blitt nedprioritert som følgje av instruksar ovanfrå. Varselet synest først og fremst å gjelde for åra 2013 til 2015.

* Varslaren bad i mai om at rapporten måtte bli vidaresendt Justisdepartementet, fordi han opplevde at han ikkje blei tatt tilstrekkeleg på alvor av politileiinga.

* Seinare sender han sjølv varslingsskrivet til justisministeren og Riksadvokaten.

* Riksadvokaten ber statsadvokaten granske forholda. Politidirektoratet følgjer på si side opp påstandane med spørsmål til politileiinga om åtte moment.

* VG avslørte saka sju månader etter den første varslinga. To dagar seinare startar Spesialeininga for politisaker etterforsking mot Vest politidistrikt for moglege lovbrot i form av brot på tenesteplikta.

* 23. april 2017 melder Spesialeininga at etterforskinga er ferdig, og ei innstilling vil bli levert.

* Saka er den tredje varslinga om alvorlege forhold i distriktet dei siste åra: manglande arbeid mot kriminalitet i 2013, Monika-saka i 2014 og altså nedprioritering av narkosaker i 2016.

