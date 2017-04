Sterke kjensler første dag i Lommedalen-saka

Ho er tiltalt for grov mishandling etter at jenta blei funnen død i ei hytte på Beitostølen nyttårsaftan 2015. Dødsårsaka var avmagring.

Den 45 år gamle kvinna bad om å få forlate rettssalen allereie medan aktor leste opp tiltalen. Ho rista stille på hovudet fleire gonger før ho sette seg ned og snakka lågt med ein av dei to forsvararane sine.

Etter å ha følgt hovudforhandlinga på skjerm frå eit tilstøytande rom, kom ho inn igjen då partane var ferdige med innleiingsføredraga sine, men måtte avbryte forklaringa etter kort tid. Etter ei lita pause kom ho tilbake og heldt fram der ho slutta, med klar og tydeleg stemme.

Mora las dagboknotat ho hadde gjort frå oppveksten til dottera. Ho merkte seg at dottera følte at ho aldri blei teke på alvor, og at ho måtte seie noko om mobbing.

Den tiltalte gav ei detaljert skildring av møtet med helsevesenet og refererte til at dottera hadde opplevd dette som verre enn det ho skildra som mobbing.

Det straffbare forholdet blir omtalt som Lommedalen-sak fordi jenta og mora budde i Lommedalen i Bærum før dei flytta til familiehytta. Ifølgje tiltalen skal mora fleire gonger ha prøvd å unndrage seg helsehjelp og inngrep.

Helsetilstand

Då klokka hadde passert 14.30, var det tydeleg at mora ikkje orka meir – trass i at aktor meinte det ville vore praktisk å bli ferdige med den frie forklaringa hennar slik at han blant anna kunne få spurt om det som skjedde på hytta på Beitostølen.

– Tru meg, eg har gitt alt no. Eg er traumatisert, i sjokk og i djup sorg. Eg er veldig sliten no, sa mora. Dermed blei retten heva og kvinna held etter planen fram med forklaringa si tysdag.

Rett før saka kom opp, kom det informasjon om at mora har vore til legebehandling for diabetes type 1 og ikkje kan vere til stades i retten utanom si eiga forklaring.

Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, sa at påtalemakta gjerne ville ha ei ny vurdering av dette, men den tiltalte møtte ikkje då ho blei kalla inn til politilege. Saka er til behandling i Den rettsmedisinske kommisjonen, og aktor håpar svaret kjem tysdag.

– Det er vanskeleg å seie om vilja til å forklare seg er ekte eller ikkje, men det er heilt tydeleg at det er vanskeleg å få svar på dei tinga som er av størst interesse i saka, seier Dymbe.

Aktoratet vil i hovudsak ha svar på spørsmål knytt til helsesituasjonen som dei meiner ikkje stemmer med røynda hennar.

– Ho har gitt frå seg ei kjenslemessig forklaring med innleving, men ho har slik eg ser det ikkje hatt veldig mykje å seie for opplysninga av saka. Dersom eg ikkje får stilt den tiltalte nokre spørsmål i denne saka, blir det viktig for oss at ein får ei fagleg medisinsk vurdering av henne, seier Dymbe til NTB.

Ikkje konfrontert

I innleiingsføredraget sitt sa aktor at tiltalen handlar om kva mora har gjort, uavhengig av kva som er utløysande årsak til eteforstyrringane som førte til at barnet døydde.

Dymbe sa at det er på det reine at det har skjedd hendingar, men at det er tvil om det dreier seg om mobbing.

– Tiltalen handlar om kva mora har gjort, uavhengig av kva som er utløysande årsak til eteforstyrringane, sa aktor.

Han la til at mora har gitt frie forklaringar, men ikkje har stilt til ytterlegare avhøyr. Dermed har det ikkje vore mogleg å gjere konfronterande avhøyr med henne.

Forsvararen til den tiltalte, advokat Aasmund Sandland, understreka at klienten hans har gitt store delar av livet sitt å få dottera frisk.

– Det er ikkje ofte eg seier dette, men denne tiltalen står fram som provoserande, sa han.

Sandland er likevel klar på at årsaka til at dottera utvikla anoreksi, har marginalt å seie for straffesaka.

– Det er sett av seks veker til saka, men det er antyda frå aktoratet at det kan bli korta ned til fire. Viss aktor kan stryke det som etter mi oppfatning er unødvendige vitne, så kan vi ende opp på det, seier forsvararen til NTB.

(©NPK)