Styresmaktene vil ha fleire grøne innkjøp

–Det offentlege handlar for 480 milliardar kroner i året. Det er viktig at vi bruker innkjøpsmakta på ein god måte, seier næringsminister Monica Mæland (H) til NTB. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har vedtatt forskriftsavgjerda som set krav om at miljø skal bli vekta minimum 30 prosent når miljøkrav er eit kriterium for tildelinga.

Den nye avgjerda kjem av undersøkingar som viser at stat og kommunar ikkje legger nok vekt på miljø ved innkjøp, samanlikna med pris og kvalitet.

– Den nye lova om innkjøp pålegg det offentlege at innkjøp skal bidra til betre miljø, og fremme klimavennlege løysingar der det er relevant, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Forskriftsavgjerda trer i kraft frå 1. mai.

(©NPK)