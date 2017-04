UP-sjefen overraska over bilistar etter OBS-varsel

– Eg er faktisk overraska over at folk vel å køyre med sommardekk. Det blei jo sendt ut eit varsel i går om at det kunne bli slike forhold på vegane, og difor meiner eg at ein burde ha ein reserveplan i staden for bilen, seier sjef i Utrykkingspolitiet (UP), Runar Karlsen, til P4 Nyhetene.

Meteorologisk institutt sende søndag ut OBS-varsel om vanskelege køyreforhold fleire stader. Måndag morgon blei Austlandet råka av snøfall, og det blei meldt om mange trafikkulykker. Politiet og forsikringsselskapet If oppmoda bilistar til å la bilen stå heime dersom han har sommardekk.

– Som førar har ein plikt til å sikre at bilen har tilstrekkeleg veggrep. Viss ikkje må ein la bilen stå, eller skifte til passande dekk, seier UP-sjefen.

Karlsen seier bilistar som likevel tek sjansen, kan få køyreforbod og bli meldt til politiet.

