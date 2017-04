EU-kommisjonen undersøkjer om Telenor Sverige har misbrukt si dominerande stilling

I ei børsmelding opplyser Telenor at EU-kommisjonen starta undersøkingar i dei svenske lokala deira i Stockholm tysdag.

– Undersøkinga gjeld mogleg misbruk av kollektiv dominerande stilling og/eller mogleg konkurranseavgrensande samarbeid mellom nettverksoperatørane i mobilmarknaden, opplyser selskapet.

Telenor strekar under at selskapet har strenge interne reglar og prosedyrar for overhalding av lover og regelverk, og at dei vil samarbeide med EU-kommisjonen for å sikre at kontrollen blir gjennomført på ein mest mogleg effektiv måte.

– Telenor har ut over dette ingen ytterlegare kommentarar på noverande tidspunkt.

(©NPK)