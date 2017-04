Fire nye fylke over på dab

P4 og Radio Norge avsluttar sendingane i FM-nettet i desse fylka først 16. juni.

Gjennom 2017 må gradvis alle norske fylke over på dab. Nordland var først ute i januar, mens overgangen blir avslutta i Troms og Finnmark eit par veker før jul.

Dab, eller digitalradio, betyr at signala som blir sende er digitale og dermed annleis enn for FM-radioen. Du kan høyre digitalradio via internett (PC, mobiltelefon, internettradioapparat), via digital-TV (parabol, kabel eller bakkenett) eller via ein dab-radio.

99,7 prosent av befolkninga kan høyre NRKs kanalar via dab, ifølgje NRK.

