Forskarar i strupen på ulvemålet til Stortinget

Ulven er i Noreg raudlista som kritisk trua art.

– Det er openbert at når ein bestand er kritisk trua og ein har eit bestandsmål som seier at den skal vere kritisk trua i all framtid, er ikkje målet i tråd med intensjonane i Bern-konvensjonen, seier forskar John Linnell ved forskingsstiftelsen Norsk institutt for naturforsking (NINA) til Aftenposten. Saman med kollegaer frå Tilburg universitetet i Nederland skreiv han ein artikkel publisert i Journal of International Wildlife Law and Policy i februar, der det heiter at Noregs ulvemål heilt klart bryt med konvensjonen.

Tysdag blir debattert saka i Stortinget, og Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) for handteringa av ulvesaka.

Helgesen ønsker ikkje å kommentere påstandane frå forskarane.

