Fransk optimisme sender børsen vidare opp mot 700-streken

Indeksen har fleire gonger i år så vidt vore over 700 poeng, men ikkje klart å stabilisere seg over streken. No får den ein ny sjanse, mykje takka vere marknadsoptimismen som vart løyst ut då den franske presidentkandidaten Emmanuel Macron tok ein klar favorittrolle etter å ha gjort det svært godt i første runde av presidentvalet.

Internasjonal optimisme

Den positive utviklinga som starta måndag fortsette også på dei leiande indeksane i Europa tysdag. CAC 40-indeksen sette ny sluttnoteringsrekord på 5.276 poeng etter å ha lagt på seg 0,2 prosent. I Frankfurt fortsette DAX 30-indeksen opp 0,2 prosent til ny beste sluttnotering, mens FTSE 100-indeksen i London la på seg 0,2 prosent.

Også på Wall Street gjorde optimismen seg gjeldande og hjelpte teknologiindeksen Nasdaq opp til ny sluttnoteringsrekord natt til tysdag, norsk tid. Ved opning tysdag ettermiddag drog Nasdaq rett opp, med 0,7 prosent, mens S & P 500 steg 06 og Dow Jones 1,1 prosent ved opning.

Telenor blir etterforska

I Oslo var det jamn stigning tysdag igjennom, trass i eit fall for Statoil på 0,35 prosent og markant marknadsskepsis då nyheita om at Telenor Sverige er under etterforsking av europeiske konkurransemyndigheiter for mogleg misbruk av dominerande stilling i marknaden vart kjent.

Telenor-aksjen fall så å seie med ein gong 2 kroner og 40 øre, tilsvarande 1,7 prosent. Selskapet henta seg noko inn på ettermiddagen og avslutta opp 0,1 prosent.

Stabil oljepris

Statoil vart det mest omsette selskapet tysdag, etterfølgt av DNB, som hadde ein god dag med kursoppgang på 1 prosent, og Telenor. Norsk Hydro (+3) og Marine Harvest (+2,3) kompletterer omsetningstoppen.

Oljeprisane heldt seg nokså stabile tysdag. Nordsjøoljen vart i 18-tida omsett for rundt 51,5 dollar fatet, mens eit fat amerikansk lettolje gjekk for 49,1 dollar.

