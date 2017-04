Høie kan gå på nederlag om akuttkirurgi

Måndag godkjente helseminister Bent Høie (H) avgjerda frå Helse vest om at sjukehuset i Odda ikkje lenger skal ha kirurgisk døgnberedskap.

Men opposisjonen har lenge varsla omkamp. Både SV og KrF har forslag inne til behandling om at akuttberedskapen må bestå, og støtta frå Senterpartiet er sjølvskriven.

Ap på glid

Arbeidarpartiet vil vanlegvis ikkje at Stortinget skal gå inn i enkeltsaker, men kan vere villig til å gjere eit unntak denne gangen.

– Dette er ein særskilt situasjon. No må vi ha ein samtale med dei andre partia på Stortinget om kva som er mogleg og ønskeleg å gjere, seier helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen til NTB.

– Dette er det mest utsette, mest sårbare sjukehuset i Sør-Noreg. Det kjem ikkje fram nokon saklege grunnar til at ein skal kutte beredskapen her medan den blir halden oppe andre stader, seier Micaelsen, som varslar at avgjerda uansett vil bli omgjort viss Arbeidarpartiet kjem i regjering.

Senterpartiets Kjersti Toppe vil gjerne legge litt press på Arbeidarpartiet.

– Viss dei meiner det dei seier, må dei støtte opp om forslaget. Det er no det gjeld, seier ho.

Toppe avviser at Stortinget detaljstyrer ved å ta opp saker som gjeld enkeltsjukehus.

– Å legge ned akuttberedskap er ei stor og vesentleg endring. Sjølv i helseføretaksmodellen blir det opna for at Stortinget kan gå inn i slike spørsmål, seier ho.

Store avstandar

SV skriv i sitt forslag at nedlegging vil auke avstanden til livsbevarande behandling for folk i Odda og indre Hardanger. Det tek opptil to timar med ambulanse til sjukehus i Haugesund og endå lenger til Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Vêrforhold gjer det dessutan vanskeleg for luftambulanse. I 2015 blei 11 av 32 flygingar avlyste eller avbrotne.

Også Venstre, som sikra fleirtal for sjukehusplanen til regjeringa, meiner Odda er i ei særskilt sårbar stilling. Helsepolitisk talsmann Ketil Kjenseth seier dei er budde til å berge akuttberedskapen.

– Dette har vore vårt standpunkt heile tida, seier han til NTB.

Kampsak 1. mai

Då det lokale helseføretaket skulle vurdere nedlegging, var det så jamt at direktøren måtte bruke dobbeltstemma si for å få det vedteke. Og også i Helse vest var styret delt. Høie gav likevel støtte til vedtaket.

Medan stortingspolitikarane diskuterer korleis dei skal handtere saka vidare, vil sjukehusaksjonistar kuppe 1. mai-markeringa i Odda, melder NRK.

– Toget vil berre dreie seg om kampen for sjukehuset, seier Raudt-politikar Terje Kollbotn, som også er leiar i LO i Indre Hardanger og i 1. mai-komiteen.

Kollbotn ventar at fleire tusen vil møte opp for å gi si støtte. Også fleire rikspolitikarar vil delta.

