Hamnestriden til Konkurransetilsynet

Både Efta-domstolen og Høgsterett fastslo i desember i fjor at alle reiarlag skal kunne laste og losse i alle norske hamner, uavhengig av kva for ei fagforeining ein er knytt til. Men ifølgje Bedriftsforbundet har LO og NHO valt å halde oppe tariffavtalen i Drammen hamn, ein avtale som gjer at det berre er medlemmer av LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund som får gjere slikt arbeid.

– Ifølgje tariffavtalen mellom LO og NHO, som dei vel å halde oppe og køyre vidare på, så gjeld ikkje fri konkurranse i Drammen hamn for norske fartøy, og det kan vi ikkje stå og sjå på, seier leiar Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet til NRK.

Leiar Lars Johnsen i Transportarbeiderforbundet peikar på at Høgsterett har fastslått at etableringsretten i EØS-avtalen har forrang før avgjerda til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) om fortrinnsrett.

– Dersom Bedriftsforbundet seier at Noreg ikkje har plikt til å leve opp ein ILO-konvensjon, er eg overraska over det. Konvensjonen er klar og seier at ein registrert hamnearbeidar skal ha fortrinnsrett til laste- og lossearbeid, seier Johnsen.

