Kommune og skogeigarar ueinige om framtida for OLs «Fakkelmann» 

Fakkelmannen er ein stor figur i fjellsida som er laga ved å hogge ut skog etter forma til ein mann med fakkel. Lokale skogeigarar har signalisert at dei ønsker å hogge ned meir skog rundt Fakkelmannen, og dei har framlagt eit millionkrav for det 370 mål store skogsområdet, skriv VG. No truar kommunen med ekspropriasjon om forhandlingane med grunneigarane ikkje fører fram.

Øyer Næringsråd har starta ein innsamlingsaksjon i håp om å få inn 1,2 millionar kroner, som saman med éin million frå kommunen skal bli brukt til å bevare ikonet, skriv Lillehammer Byavis. Innsamlinga har så langt fått inn knapt over 50.000 kroner.

Men grunneigarane ønsker enda ein million til.

– Den førre rådmannen i Øyer kommune, Sveinar Kildal, mente på denne tida i fjor at det var ein fornuftig pris. Den nye rådmannen er av ei annan oppfatning, seier grunneigar Odd Arne Steinfinsbø, som tar del i forhandlingane med kommunen.

3,6 millionar svarar til ei årleg leige på 70 000 kroner rundt 50 år fram i tid, skriv VG.

