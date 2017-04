Meir skandinavisk ulv trass auka felling

Det skriv Nationen. Ifølgje Rovdata har den norske lisensjakta i år vore rekordhøg, og med 44 ulv sette svenskane sin uttaksrekord i 2015. Likevel har det dei siste åra blitt stabilt fleire ulv i Skandinavia. I Noreg var det i vinter mellom seks og elleve fleire ulv enn i fjor, ifølgje ein statusrapport Høgskolen i Innlandet nyleg laget på oppdrag frå Rovdata.

I vinter var det elleve familiegrupper og revirmarkerande par som oppheldt seg utelukkande i Noreg, og ti som heldt seg på grensa.

Den svenske forskaren Håkan Sand frå forskingsprosjektet Skandulv peikte før lisensjakta i år at felling av streifdyr og kvelpar har marginal betydning.

– Tar du 47 revirhevda pardyr, har det stor betydning for stammen. Tar du ut 47 kvelpar og streifdyr, har det marginal betydning, sa Håkan Sand i Skandulv om den opphavlege norske jaktkvoten, som seinare blei redusert til 15 før den blei auka til 20.

Stortinget behandlar tysdag eit forslag frå regjeringa og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) om å endre rovviltforskrifta slik at grunnlaget for heimel blir utvida med formuleringane i paragraf 18 b og c i naturmangfaldlova paragraf 18 b og c.

Det inneber at det blir opna for lisensjakt på ulv også ut frå omsynet til eigedom og offentlege og allmenne interesser, og ikkje berre ut frå omsynet til beitedyr.

