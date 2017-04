Opera-leiar trekkjer seg i protest

Steffens vil ikkje fortsette i operaen fordi han meiner samarbeidet med operasjefen er «umogleg», skriv Aftenposten.

I eit ope brev tysdag fortel Steffens at han derfor trekkjer seg frå stillinga i operaen når kontrakten hans går ut i august 2018. Han peiker på manglande tillit mellom dei to, og meiner Miskimmon manglar «fundamental» respekt for rolla til musikksjefen.

Miskimmon startar først som operasjef til hausten, men har i ein periode jobba som rådgjevar for å planleggje framtidige operasesongar. Dei to møttest for første gong for over eit år sidan.

Leiinga ved Den Norske Opera kunngjorde i desember 2015 at dei hadde valt irske Miskimmon til ny operasjef og Steffens som ny musikksjef. Per Boye Hansen går – mot sin vilje – av som operasjef når åremålet hans går ut sommaren 2017.

Administrerande direktør for Den Norske Opera og Ballett, Nils Are Karstad Lysø, bekreftar at Steffens gir seg grunna kunstnerisk usemje og rollefordeling. Lysø seier dei gjerne skulle hatt med seg Steffens vidare.

(©NPK)