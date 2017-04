Private barnehagar må betale tilbake to millionar kroner

Oslo kommune har funne brot på barnehagelova hos fire av seks kontrollerte barnehagar. Dei må betale tilbake to millionar kroner som dei har fått i tilskot frå Oslo kommune, skriv Utdanningsnytt.

To av barnehagane har klaga kravet vidare til Fylkesmannen. Klagene er under behandling. Totalt har byrådet i Oslo granska ti private barnehagar. Dei siste fire er framleis under gransking.

Det var byråd for oppvekst i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap), som sette i gang granskinga av barnehagane. Ho seier at ho ikkje er overraska over omfanget, fordi det ikkje er blitt drive tilsyn på dette nivået tidlegare.

– Dersom folk skal ha tillit til både kommunane og barnehagane, er det avgjerande at det blir ført tilsyn med økonomien, seier ho til Utdanningsnytt.

Kommunen har blant anna sjekka personalkostnadane til dei private barnehagane. Kravet er at dei skal vere tilsvarande personalkostnadane til kommunale barnehagar. Byrådet har også granska høge leigekostnadar. Snautt halvparten av dei vel 800 barnehagane i Oslo er private.

