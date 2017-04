SV og Frp krev Saudi-svar frå Brende 

– Stemte Noreg for eller mot at Saudi-Arabia skulle få denne plassen? spør SV-leiar Audun Lysbakken i eit skriftleg spørsmål i Stortinget tysdag.

Utanriksminister Børge Brende (H) har fem virkedagar på seg til å svare opposisjonspolitikaren.

Også Christian Tybring-Gjedde frå regjeringspartiet Frp reagerer.

– Eg begrip det rett og slett ikkje, seier han om at Brende i Aftenposten ikkje vil svare på kva Noreg stemte.

– Eg synest det sjølvsagt at UD må opplyse om dette, seier Tybring-Gjedde, som er nestleiar i Stortingets utanriks- og forsvarskomité, til avisa.

– Undertrykking

Lysbakken peikar på at Saudi-Arabia er eit land som er kjent for ekstrem kvinneundertrykking, men at landet trass i dette nyleg vart valt inn i FN-kommisjonen som har som oppdrag å fremme likestilling og å styrke kvinners stilling.

Han viser også til at Utenriksdepartementet ikkje har svart Aftenposten på spørsmål om Noregs stemmegiving.

– Stemmegiving i samband med kandidaturar i FN-samanheng er ikkje offentleg, i tråd med prosedyreregel om hemmeleg val. Dette er fast praksis som blir følgt av dei fleste land og som har vore følgt av Noreg gjennom vekslande regjeringar, seier pressetalsperson Ingrid Ekker i UD til NTB.

Ho understrekar elles at Noreg er ein pådrivar for kvinners rettar i FN.

– Kvinners stilling og rettar står på agendaen i Noregs politiske dialog med Saudi-Arabia og vart seinast tatt opp under Brendes besøk til landet i januar i år. Frå norsk side har vi vore tydeleg på at kvinners posisjon og status i Saudi-Arabia er uakseptabel, seier Ekker.

141 av 144

Totalt fekk Saudi-Arabia 47 av 54 stemmer då landet vart valt inn som medlem i FNs Social and Economic Council (ECOSOC), der blant anna Noreg er medlem.

I Saudi-Arabia må kvinner leve med svært strenge sosiale restriksjonar. Blant anna er det svært konservative kongedømmet det einaste landet i verda der kvinner ikkje får lov til å køyre bil. Det blir også kravd at kvinner må få løyve frå eit mannleg familiemedlem for å kunne studere og reise.

Ifølgje ein rapport World Economic Forum har utarbeidd om likestilling globalt, ligg Saudi-Arabia på 141.-plass av totalt 144 land.

Også Sverige

Heller ikkje Sveriges regjering har ønskt å opplyse om korleis landet stemte i saka – og blir møtt med same type krav som sine norske kollegaer. Både Folkpartiet Liberalerna og Centerpartiets leiarar krev svar.

– Dersom regjeringa stemte nei, forstår eg ikkje kvifor dei ikkje seier det. Regjeringa må legge korta på bordet. Det fungerer ikkje i eit demokrati at regjeringa ikkje snakkar om korleis den har stemt, seier Folkpartiets leiar Jan Björklund.

Sofia Karlberg i det svenske utanriksdepartementet viser til at avstemmingar som dette i FN er hemmelege, og at Sverige respekterer det.

– Vi seier ikkje korleis vi stemte. Dette blir også omfatta av hemmeleghald i utanrikspolitikken for vår del, seier ho, ifølgje nyheitsbyrået TT.

(©NPK)